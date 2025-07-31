友誼炸飛！肉身寒單爺邀友人點鞭炮圈慶生 全身炸爛求償被駁原因曝

肉身寒單爺接受炮火轟炸。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（記者黃明堂攝）

2025/07/31 16:49

〔記者黃明堂／台東報導〕台東吳姓青年有多次扮演肉身寒單爺的經驗，前年過生日邀友人為他慶生，在馬路圍起鞭炮圈，但炮火點燃，他全身幾乎被炸爛，送醫急救撿回一命，但體表65%之3度燒燙傷，承受極大痛苦。他向點火及推他入鞭炮圈的友人提告損害賠償，求償212萬餘元。但台東地方法院法官認為他有寒單爺經驗，應更了解鞭炮危險性及防備之道，判決駁回。

吳姓男子提告說，前年2月間，由潘男將他推入預先排放之鞭炮圈內，再由曾女依丁女之指示點燃鞭炮，致他臉部等處，體表面積共65%之3度燒燙傷，醫療費用、看護費用、工作及勞動能力減損、精神損害，共計425萬。丁女已和解，依事故應負過失比例計算，潘男及曾女應賠償212萬餘元。

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曾女則稱，當天是由吳男自行準備鞭炮，爭活動召集者，且有多次擔任寒單爺之經驗，對於此類燃放鞭炮之危險性知之最詳，縱認應於燃放時備置滅火設備，亦應由他自行為之，而非將注意義務轉嫁其他受邀到場之參與者。且點燃鞭炮後，吳男仍有充分時間可離開鞭炮圈，卻不願離開才受傷害。潘男則稱，是吳男自行進入鞭炮圈內，他並無推他之舉。

法官認為，吳男曾多次擔任寒單爺，就此類活動可能發生之危險，及如何防範該等危險，較其他人更為明瞭；且鞭炮是自己所購買，他也應是活動中最適合控管該活動之風險者，且活動參與者，均是臨時起意到場為他慶生，不具事前準備防火、滅火設備等較高注意義務，也無法舉證是被潘男推入鞭炮圈，因此判決敗訴。

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