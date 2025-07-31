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    整形名醫陳威宇隆鼻手術鬧出人命 賠661萬獲緩刑

    知名整形醫師陳威宇替病患執行隆鼻致死，死者姊姊淚控要真相。（資料照，記者邱俊福攝）

    知名整形醫師陳威宇替病患執行隆鼻致死，死者姊姊淚控要真相。（資料照，記者邱俊福攝）

    2025/07/31 16:22

    〔記者張文川／台北報導〕台北市整形名醫陳威宇，替湯姓男子進行隆鼻手術，由蕭姓女護理師協助進行呼吸麻醉，湯男卻因麻醉併發「惡性高熱」不治，台北地檢署認為陳威宇和蕭女都沒有麻醉醫師執照，卻違法執行麻醉醫療行為，起訴2人；台北地院考量已賠償給付661萬元達成民事調解，今依違反醫師法將陳威宇判處1年4月、蕭女判10月徒刑，蕭女另依業務登載不實文書罪判4月，2人皆緩刑3年。

    合議庭並命陳威宇支付公庫88萬8000元，蕭姓護理師支付公庫20萬元，2人均應接受法治教育3場次，緩刑期間交付保護管束。

    判決指出，2019年3月4日下午1時許，北市五分埔成衣批發商30歲湯姓男子，花費14萬元前往北市「葳亞娜」診所進行隆鼻手術，由受僱醫師陳威宇負責動刀，蕭姓女護理師則替湯男置入氣管內管，幫助湯男呼吸麻醉。

    過程中，湯男發生異狀，產生麻醉嚴重併發症「惡性高熱」，體內高燒至43.6度，經搶救近50分鐘，再送往台北馬偕醫院急救，但到院前已無生命跡象，最後仍不治。

    湯男家屬另提民事求償658萬餘元，北院民事庭前年9月判陳威宇與診所的鄒姓負責人，應連帶賠償556萬餘元，陳已於今年2月匯款661萬給死者家屬，達成民事調解，刑事合議庭並審酌2人已承認違反醫師法的部分事實，依違反醫師法「非法執行醫療業務罪」各判處1年4月、10月徒刑，但給予緩刑3年機會。可上訴。

    檢方除了起訴2人違反醫師法，也起訴涉過失致死罪，但北院認為，實務上醫師難以監測研判惡性高溫的早期徵兆，待陳發現後立即施以急救，急救處置或有不足或未臻完美，但不應以刑責相繩，且此部分與違反醫師法有裁判上一罪的關係，因此不另行諭知無罪。

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