恐怖情人復合不成殺夜店女公關 婦援會呼籲嚴懲加害人

台北市夜店女公關遭前男友殺害，婦女救援基金會呼籲司法單位對於男子因復合不成而預謀殺人的行為應嚴懲，也呼籲對被害人家人應提供後續協助。（婦援會提供）

2025/07/31 16:14

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北市夜店女公關遭前男友殺害，死者才剛申請到家暴保護令，卻無法阻止憾事；婦女救援基金會今（31日）呼籲，司法單位對於加害人此行為應該嚴懲重罰，也呼籲政府對於被害人家人應該提供後續協助。

婦援會指出，根據報導，被害人5月遭到前男友施暴、跟蹤騷擾，報案並聲請保護令，不料仍無法阻止憾事；面對恐怖情人因復合不成而預謀殺人，基金會從多年服務經驗，提供以下建言：

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一、恐怖情人分手後求復合不成，易有預謀性傷害行為，被害人須小心因應並求助防治網絡及周遭親友，包含緩和、漸進方式分手，擬定分手計畫，包含可能反應、注意事項與危險預防因應等。

二、保護令不是萬靈丹！實務上的保護令約8成有效，但仍有些加害人無法預期，針對暴力預防需要詳細危險評估，包含加害人暴力史、內外控系統、過往犯罪紀錄、性格評估等，若高度危險，應以被害人為中心提供人身安全計畫。

三、被害人必要時可申請居住庇護所。當被害人的人身安全風險高，暫時又無法羈押加害人的時候，除了警方告誡之外，被害人跟親友也要留意人身安全，包含出入路線及動線、上下班時間調整、工作地點多處出口、找人陪伴等，若對方持續騷擾，可向社工、家防中心申請庇護所暫時居住。

四、親友陪伴度過分手低潮期。人面對分手事實，心理、情緒都需要時間適應，周遭親友可提供安撫、支持、陪伴，避免訕笑、諷刺，幫助其度過低潮期；並呼籲，家暴或親密關係暴力是破壞情感關係的因素，透過跟蹤騷擾、傷害、殺人等報復，不僅無法挽回關係，也會因一時衝動而後悔、失去自由，陷入牢獄之災。

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