獨家》涉經營電子遊藝場 5年前黃國昌捅葉林傳「濫用職權修法開後門」

黃國昌曾推出「國昌調查局」影片，指控葉濫用職權，透過修法開後門方式，讓自家非法電子遊樂場變為合法。（取自黃國昌臉書）

2025/07/31 15:55

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署指揮調查局北機站偵辦台北市副議長葉林傳涉經營電子遊藝場賭博及圖利案，今天兵分17路發動搜索；據了解，本案起源與民眾黨主席黃國昌有些關聯，原因是2020年間，還是時代力量立委的黃國昌曾推出「國昌調查局」影片，指控葉濫用職權，透過修法開後門，讓自家非法電子遊樂場變為合法；當時的台北市長柯文哲還被媒體問到語塞，最後才說「依法行政」。

另據悉，此案並非由黃國昌告發，因有人向調查局檢舉有官警涉行收賄，北檢去年指揮北機站葉林傳的服務處前主任張翰明、綽號「江野」的現任主任林晴紀、涉案巡官劉維中等人後，再循線發現此案。

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黃國昌在節目直指這家遊藝場名為「欣欣」，曾在前台北市長郝龍斌時代申請執照被駁回，後來卻能順利合法取得執照，正是葉林傳在背後撐腰，「吃香喝辣濫用權勢，一方面透過旗下的小弟，控制著這一家限制級電子遊樂場，另一方面，利用台北市議員的職權，修法大開後門，讓這一家本來是非法的限制級電子遊樂場，竟然變成了合法」。

黃國昌出示欣欣電子遊戲場2017年的申請表，記載申請人是林奕宏，場所管理人是紀文奇。黃國昌指控，「林奕宏就是跟在葉林傳身邊20幾年的小弟，紀文奇就是時常陪伴著葉林傳出入各大場所的左右手，2人在欣欣電子遊戲場申請執照過程中，事實上都是受葉林傳所控制」。

黃國昌當時指出，2011年「欣欣電子遊戲場」申請執照時，因違反「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例」第4條規定，未符合距離吉林國小、馬偕醫院、建成國中、台北市圖書館長安分館等設施1000公尺以上距離等。

黃國昌並指，2016年到2017年的修法過程中，台北市議會在第10條開了一個後門，讓不符合第4條規定的業者，可因溯及豁免的條款，順利取得限制級的合法營業證。

黃國昌指出，其實台北市政府所提草案並無後門條款，因修法過程中遭受非常多議員壓力，其中最為關鍵的就是葉林傳在過程當中不斷杯葛台北市政府所提出來的草案，透過擱置、退回的方式加以杯葛，「甚至在付委後，葉林傳在市議會的鐵桿好兄弟李傅中武，更是直接以質詢方式向北市府施壓」。

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