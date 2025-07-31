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    澎縣府舉辦社區治安座談會 朝陽社區獲全國標竿

    澎湖縣長陳光復頒獎給朝陽社區，榮獲全國標竿社區。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復頒獎給朝陽社區，榮獲全國標竿社區。（記者劉禹慶攝）

    2025/07/31 16:06

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今（31）日於警察局大禮堂舉辦「社區治安研習觀摩活動綜合座談會」，由縣長陳光復與議長陳毓仁共同主持，副縣長林皆興、社會處長周柏雅、消防局長許文光、民政處副處長洪文田、警察局副局長張益禎及各相關單位與會，與來自各社區的治安工作夥伴們面對面交流，透過經驗分享與實務觀摩，持續強化社區安全能量。

    會中陳光復頒發今年榮獲「全國治安標竿社區」的朝陽社區獎章與5萬元獎勵金，並由朝陽社區理事長顏明清代表接受。他高度肯定朝陽社區的傑出表現，並期許這份榮耀能激勵更多社區投入治安工作，打造更安全、宜居的生活環境。

    陳光復表示，感謝所有致力於社區治安工作的村（里）長、理事長、巡守隊、民防、義警、義消、志工及居民朋友的長期付出與支持。從「犯罪預防」、「社區防災」到「婦幼安全」等，每一項工作都能夠看見大家的用心與努力，不僅展現地方團結，也讓澎湖這座城市更具韌性與人情味。

    陳毓仁表示，朝陽社區是模範社區，屢次榮獲肯定，實至名歸。他期許未來有更多社區學習朝陽的精神，共同為社區安全打拼。縣府與議會也會持續攜手各社區，共同打造安全、安心的生活環境。顏明清表示，此次榮獲「標竿社區」不僅是肯定，更是責任與提醒，讓社區的安全工作持續進步。

    澎湖縣政府召開社區治安會報，表揚朝陽社區。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府召開社區治安會報，表揚朝陽社區。（記者劉禹慶攝）

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