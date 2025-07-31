夜店女公關割頸命案 前男友不滿她社群發文攻擊

涉嫌殺害前女友的劉男被帶回警局偵訊。（資料照，記者邱俊福攝）

2025/07/31 15:25

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市信義威秀地下停車場昨晚發生谷姓夜店女公關遭割頸命案，轄區北市警信義分局漏夜追緝，3個多小時後，今天凌晨零時許在宜蘭縣五結鄉逮捕跟她有感情糾紛的前男友劉柏葳。據悉，劉嫌於警詢時表達，雙方感情生變後，對方持續在網路社群發文攻擊他、還PO出保護令，令其不滿，成導火線。至於犯案細節與確實動機，檢警仍持續深入調查釐清。

警方表示，昨晚8時40分許，劉男先租一輛共享轎車，開到威秀影城B2地下停車場停放，見谷女騎電動滑板車進入停車場停放、欲赴夜店上班，將她強行拖入樓梯間持刀砍頸，隨即駕車逃逸；有目擊民眾見狀，上前查看，見谷女倒臥血泊，嚇得趕緊報警。警消到場時，谷女已無生命跡象，緊急送往北醫搶救仍不治。

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劉男犯案後，將車開到北醫附近另處停車場停放，再騎預先停在那裡的機車，一路從深坑接北宜公路前往宜蘭，途中將凶刀丟棄北宜公路山崖，到宜蘭端後，沒有南下回去羅東老家、反而北上往五結鄉找疼愛他的外公。警方一路追緝，今天凌晨零時24分追到其外公住家，逮人到案。

劉男到案後說，自己長期情緒控管不佳，入伍時曾看過醫生，彈簧刀則是因過去被傷害過隨身攜帶；雙方分手後，谷女曾向其借錢購買物品，欠錢不還，近期則不滿谷女於網路社群發文攻擊，才找她理論。

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