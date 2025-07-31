高檢署促地檢強化查緝電信詐欺 31天扣不法所得逾25億

高檢署檢察長張斗輝。（資料照）

2025/07/31 15:17

〔記者王定傳／台北報導〕高檢署今表示，自今年5月19日至6月18日為止，促請全國各地檢署針對「假投資詐騙、假愛情投資詐騙、假檢警及非法第三方支付業者」等電信詐欺，強化查緝，共查獲起訴3545件、5149人（車手3193人））、羈押722人，查獲機房30座、水房59座，查扣犯罪不法利得21億4313萬餘元、泰達幣317萬顆，不動產21筆、汽車35輛，總價值超過25億。

高檢署並指出，今年1月至6月開始實施「打詐綱領2.0版」後，共查緝1850團犯罪集團，較去年同期1148團，增加61.15％；查獲犯罪嫌疑人數共15255人，較去年同期1萬321人，增加47.81％。全國各地檢署電信詐欺及人頭帳戶新收案件，與去年同期相較分別下降2.56％、20.44％。

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高檢署指出，至於透過偵查、審理中追贓返還和調解件數及金額，今年1至6月期間共5869件、12億9309萬元，與較去年同期4315件、9億8814萬元，分別增加36.01％、30.86％；電信詐欺案件占全般刑案新收案件比，自112年高峰31.32％，113年下降為25.13％，今年114年1至6月，更下降至23.98％。

至於這波強化查緝電信詐欺行動，高檢署特別指出2個成功案例，分別是台北地檢署偵辦第三方支付公司「易沛網路科技」幫網路博奕業者洗錢47.5億元，並共同經營地下期貨，為地下期貨業者收受投資人入金達7億938萬，代收賭金、投資款項金額高達54.6億元，起訴首腦明仁宇等18人，並向法院聲請沒收扣案帳戶4038萬餘元。

另一起案例是，橋頭地檢署偵辦「星馬跨境詐團」案，該案詐團成員誘騙新加坡、馬來西亞被害人安裝含有間諜軟體的假APP，趁被害者輸入密碼時軟體遠端觀看、側錄，再奪取被害人手機使用權限操控手機，將被害人網路銀行帳戶款項轉帳至人頭帳戶內，檢方共起訴蔡姓幹部等人並求刑8年以上，同時順利查扣房產及價值2000萬元的虛擬貨幣等不法所得。

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