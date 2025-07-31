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    葉林傳辦公室遭搜索 蔣萬安籲盡快釐清真相

    台北市議會副議長葉林傳辦公室遭搜索爭議，市長蔣萬安稍早出席潮台北記者會前，面對媒體提問僅簡短表示「希望盡快釐清真相。」（記者田裕華攝）

    台北市議會副議長葉林傳辦公室遭搜索爭議，市長蔣萬安稍早出席潮台北記者會前，面對媒體提問僅簡短表示「希望盡快釐清真相。」（記者田裕華攝）

    2025/07/31 15:14

    〔記者孫唯容／台北報導〕國民黨籍台北市議會副議長葉林傳位於台北市議會辦公室，今天（31日）上午被搜索，傳葉林傳目前因父喪治喪中，並未被帶至議會辦公室，檢調人員在議會搜索2個多小時後，約在上午11點多走出葉林傳辦公室，帶走1個小登機箱。稍早台北地檢署指出，葉林傳涉犯貪污治罪條例之圖利罪，將通知葉到案，釐清相關事實。台北市長蔣萬安受訪時表示，希望盡快釐清真相。

    葉林傳遭搜索爭議，蔣萬安稍早出席潮台北記者會前，面對媒體堵訪，僅簡短表示「希望盡快釐清真相。」

    稍早台北地檢署也發布聲明指出，葉林傳違反貪污治罪條例等案件，北檢今指揮法務部調查局北部地區機動工作站，持法院核發之搜索票，搜索葉林傳居所與相關辦公處所等共17處；另通知葉姓、紀姓被告等12人及證人3人到案查證，釐清相關事實，目前持續偵辦中。

    北檢表示，葉林傳涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之圖利罪嫌，其與紀姓被告等11人另涉犯刑法第268條意圖營利賭博罪嫌。

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