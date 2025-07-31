為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    資源回收翁遭賓士婦撞輾困車底 汽修廠急用千斤頂救人

    正在資源回收的王姓老翁，遭駕駛賓士休旅車的王姓婦人撞上。（記者陸運鋒翻攝）

    正在資源回收的王姓老翁，遭駕駛賓士休旅車的王姓婦人撞上。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/07/31 14:27

    〔記者陸運鋒／新北報導〕鍾姓婦人今天早上9時許駕駛賓士休旅車，行經新北市永和區環河西路二段時，疑因恍神失控撞上資源回收的王姓老翁，王翁一度受困車底，由一旁汽修廠員工使用千斤頂救人，隨後由救護人員送往醫院救治，所幸沒有生命危險，事故原因仍有待釐清。

    永和警分局調查，71歲鍾婦駕駛賓士休旅車外出，沿著永和環河西路二段往中正橋方向行駛，疑似恍神往車輛右邊偏移，撞擊正推著手推車資源回收的79歲王姓老翁，而王翁倒地後又遭輾困在車底下，附近汽修廠員工見狀後，連忙使用千斤頂將車輛撐起，協助王翁脫困，同時通報警消前來救援。

    據指出，消防局獲報出動各式救災救護車3輛、消防人員8名趕抵，發現王翁頭部及肢體有多處擦挫傷、肋骨骨折，隨後將其送往台北慈濟醫院搶救，所幸沒有生命危險。

    警方說，鍾女酒測值為0毫克，已調閱監視影像還原事發過程，將進一步釐清肇事原因。警方呼籲，駕駛人行車時務必專心，隨時注意車前狀況，保持安全距離，避免追撞事故。#

    王翁遭撞輾受困車底，由附近汽修廠員工使用千斤頂協助脫困。（記者陸運鋒翻攝）

    王翁遭撞輾受困車底，由附近汽修廠員工使用千斤頂協助脫困。（記者陸運鋒翻攝）

    王翁受困車底被救出後，由警消送往醫院救治，所幸沒有生命危險。（記者陸運鋒翻攝）

    王翁受困車底被救出後，由警消送往醫院救治，所幸沒有生命危險。（記者陸運鋒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播