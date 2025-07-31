資源回收翁遭賓士婦撞輾困車底 汽修廠急用千斤頂救人

正在資源回收的王姓老翁，遭駕駛賓士休旅車的王姓婦人撞上。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/31 14:27

〔記者陸運鋒／新北報導〕鍾姓婦人今天早上9時許駕駛賓士休旅車，行經新北市永和區環河西路二段時，疑因恍神失控撞上資源回收的王姓老翁，王翁一度受困車底，由一旁汽修廠員工使用千斤頂救人，隨後由救護人員送往醫院救治，所幸沒有生命危險，事故原因仍有待釐清。

永和警分局調查，71歲鍾婦駕駛賓士休旅車外出，沿著永和環河西路二段往中正橋方向行駛，疑似恍神往車輛右邊偏移，撞擊正推著手推車資源回收的79歲王姓老翁，而王翁倒地後又遭輾困在車底下，附近汽修廠員工見狀後，連忙使用千斤頂將車輛撐起，協助王翁脫困，同時通報警消前來救援。

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據指出，消防局獲報出動各式救災救護車3輛、消防人員8名趕抵，發現王翁頭部及肢體有多處擦挫傷、肋骨骨折，隨後將其送往台北慈濟醫院搶救，所幸沒有生命危險。

警方說，鍾女酒測值為0毫克，已調閱監視影像還原事發過程，將進一步釐清肇事原因。警方呼籲，駕駛人行車時務必專心，隨時注意車前狀況，保持安全距離，避免追撞事故。#

王翁遭撞輾受困車底，由附近汽修廠員工使用千斤頂協助脫困。（記者陸運鋒翻攝）

王翁受困車底被救出後，由警消送往醫院救治，所幸沒有生命危險。（記者陸運鋒翻攝）

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