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    金門牙醫診所雇6密醫詐952萬 檢方起訴12人

    金門某牙醫診所雇六密醫，金門地檢署起訴十二人。（記者吳正庭攝）

    金門某牙醫診所雇六密醫，金門地檢署起訴十二人。（記者吳正庭攝）

    2025/07/31 14:03

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署偵辦金門某牙醫診所涉嫌雇用6名密醫看診詐領健保費，今天偵查終結，該診所詐欺犯行逾1年，金門受害患者1898人，詐取所得952萬餘元，檢方對該診所實際負責人、院長、密醫、助理及行政人員共12人，提起公訴。

    檢方指出，這座位於金城鎮的牙醫診所，由許、袁姓出資經營，負責人力招募、設備建置、帳務統籌、醫材採購及配送等事項，袁又兼該診所牙醫師，劉姓院長兼主治醫師，負責診所經營管理。許等雇用未取得合法牙醫師資格的郭姓、張姓、陳姓、嚴姓、歐姓及鄭姓6人擔任密醫，為病患實施醫療行為，其中張還兼牙科助理及行政人員。

    檢方調查，許、袁及劉僱用6名密醫，自2023年8月17日起至2024年12月12日止，假裝具有合法牙醫師資格，在該診所內為1898人執行牙醫診療項目，張姓密醫、郭姓、張姓員工擔任牙科助理。

    檢方指出，該診所就健保給付醫療業務部分，病患因而給付17萬8350元掛號費，診所向衛生福利部中央健康保險署行使而申請詐取471萬898元保險給付；就自費診療醫療業務部分，病患在不知情下給付463萬6355元的自費醫療費用。總計，劉等人向病患及衛生福利部中央健康保險署詐取共計952萬5603元之掛號費、保險給付及自費醫療費用。

    檢方將劉等12名涉案者，依犯醫師法非法執行醫療業務，刑法行使業務上登載不實文書、準文書及共同詐欺取財罪嫌提起公訴。

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