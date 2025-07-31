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    帶新生兒回診一家五口南橫墜谷 高市議員高忠德證實外孫姪女遇劫

    高雄市議員高忠德證實遇到劫難的是他外孫姪女一家五口。（翻攝高忠德臉書）

    高雄市議員高忠德證實遇到劫難的是他外孫姪女一家五口。（翻攝高忠德臉書）

    2025/07/31 14:09

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄驚傳一家五口連人帶車墜落150深的谷地，目前已找到17歲少女的遺體和一截指頭（待辨別身分），高雄市議員高忠德證實，遇難者是他外孫姪女吳女，吳女家境清寒，全家只剩14歲的兒子躲過此劫，希望外界伸出援手，幫忙少年完成學業、安度難關。

    高忠德說，外孫姪女吳女要喊他「表舅公」，過去曾有過一段婚姻，生下一對兒女後，離婚再跟李姓男子結婚，兩人又生下2個孩子；昨日下午3點，未滿週歲的小女兒咳嗽喝不下奶粉，李男開車從桃源下山至旗山，要帶未滿週歲的小女兒去看醫生，順道購買嬰兒用品和日常所需物資，除了吳女外，3歲的兒子和17歲的大女兒也跟著上車，只剩下14歲的二兒子留在山上照顧阿公。

    昨晚8點多，吳女回程經過六龜時，曾致電高忠德詢問桃源當地雨勢狀況，高忠德告訴她，山上雨勢很大，還有零星落石，叫她們一家先在寶來找間旅館住一晚再回來，住宿費用他來處理；但高忠德聽到電話那頭李男一直說不好意思再麻煩舅公，堅持要開車回家，高忠德一再盯矚他們小心開車，並要求他們到家後要打電話報平安，結果沒想到他沒力勸不讓吳女回家，竟害她們一家遇到死劫，讓他相當後悔自己為何不再堅持下去。

    高忠德指出，李家經濟狀況不佳，是被列管的中低收入戶，全家生活主要依靠李男擔任板模工賺錢，吳女偶爾擔任長照臨時人力幫補家計，如今家中遭遇巨變，家族們會一起扶養倖存的14歲少年，也期盼社會各界伸出援手，幫助他完成學業、安度難關。

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