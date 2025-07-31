74歲輪椅翁開車撞人 受害者哭訴：不斷壓低金額哭窮賣慘情勒

王翁駕駛賓士右轉疑似未注意左方來車，直行騎士閃避不及撞上。（記者徐聖倫翻攝）

2025/07/31 14:48

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕74歲王姓老翁駕駛賓士28日上午11時許行經新北市三重，不料右轉時與另一名機車騎士相撞，騎士倒地全身多處擦傷，所幸沒有危及生命，雙方酒測值均為0，王翁下車時竟是由車上的看護攙扶，還得坐輪椅。而受傷騎士昨日稍早在社群平台控訴，指出肇事老翁不但一直壓低理賠金額，還覺得SHOEI的安全帽太貴了，並不斷賣慘哭沒錢。

王翁駕駛賓士載著看護，行經三重區三光街欲右轉新北大道，監視器拍到王翁疑似沒有注意左方來車，導致直行的李姓騎士反應不及直接撞上，李男應聲倒地。幸好當時車不多，沒有造成連環車禍，李男則全身多處擦傷，並未危及生命。

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這時令人驚訝的一幕出現，王翁打開車門想要下車查看，但他似乎沒辦法靠自己下車，還要副駕駛座的看護攙扶才能下車，下車後還得依靠輪椅行動，疑似不良於行，有現場目擊民眾表示：「都這樣了還開車，真恐怖！」

受傷騎士昨日在社群平台Threads表示，他是最近上新聞的那位，74歲的對方，一直壓低理賠金額，還說不能因為他開賓士就獅子大開口，覺得SHOEI的安全帽太貴了，不想理賠這條，還要騎士自己承擔彼此都很衰，他退休了沒有工作等等情勒的言語，講了一小時16分 都在哭慘跟沒錢，也不去出險，他的態度令人真的無法接受。

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