夜店女公關遭割頸亡 前男友疑不滿花錢養她卻「被」分手才行凶

嫌犯劉柏葳被逮捕帶回警分局偵訊。（記者邱俊福攝）

2025/07/31 13:22

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市信義區華納威秀地下停車場昨晚發生谷姓夜店女公關被砍殺命案，北市警信義分局今晨逮捕跟她有感情糾紛的前男友劉柏葳，目前偵訊中；據悉，劉嫌疑在雙方感情生變後，劉男自認不滿花錢養她卻「被」分手，認為對方欠錢避而不見，憤而行兇，至於詳細犯案細節與確實動機，警方調查釐清中。

警方初步調查，今年初，死者才跟小她6歲的夜店安管同事21歲劉男交往，租屋同居在北市信義區，但劉男於4月間被夜店以表現不佳，辭退工作；今年5月14日，雙方爆發口角衝突，死者被劉男賞6個巴掌、掐脖子等暴力相向，隔日於妹妹陪同下，持驗傷單向信義分局吳興街派出所報案，並申請暫時保護令，2人因而分手。

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隔天，女方搬到北市文山區一棟有門禁的高級大樓，6月16日凌晨5時許，劉男曾赴夜店堵她，雙方爆發激烈口角，轄區派出所據報有男女糾紛，派員前往排解。台北地院則於本月28日核定生效暫時保護令。

從雙方近期各自的社群po文，發現劉男認為死者欠錢，避不見面，而死者則表示劉男所說的都不是事實，其實是對方一直想要復合，還將其所有的精品包包、衣服、吹風機等等物品，持刀割爛，並丟棄等等，還跟她朋友拉扯，所有騷擾警方都有紀錄，不料最後竟仍發生憾事。

警方呼籲，民眾遇有家庭暴力事件，在保護令尚未核發前，若相對人持續有不法侵害行為，認有急迫危險者，可代為聲請緊急保護令，以遏止相對人暴力行為，及時保護被害人，若行為嚴重，符合家暴法第29、30條規定，將建請檢察官聲請羈押相對人。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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