為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄一家五口墜谷 陳其邁：山區雨勢過大搜救暫停

    高雄市長陳其邁前往山區緊盯救援進度。（民眾提供）

    高雄市長陳其邁前往山區緊盯救援進度。（民眾提供）

    2025/07/31 12:19

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓一家五口昨晚下山回診返程回家途中，不幸在台20線81.1公里高雄市桃源區草水部落一帶墜入山谷，高雄市長陳其邁冒著大雨前往山上緊盯救難進度，但因山區雨勢還是相當大，陳其邁表示，目前搜救進度暫時停止，待雨勢放緩後再進行救援。

    台20線81.1公里桃源區草水部落一帶昨晚驚傳一輛自小客車墜谷，警方根據報案人蔡姓男子車上的行車紀錄器，發現李男一家五口墜谷後，李男曾從谷底爬上路面向蔡男求救，之後又轉身回到谷底救妻小，但他下切谷底後就失去蹤影，目前救難人員已發現李男與前妻所生的17歲女兒遺體及另一具遺體殘骸（待辨別身分）。

    不過，山區雨勢一直不停，豪雨不斷降下，造成土石持續滑落，不但影響搜救進度，更衝擊救難人員的安全，由於要前往墜谷地點得先經過六龜寶來再往桃源方向前往，但寶來二號橋一帶因路面坍塌，今天凌晨2點半已封路，陳其邁上山緊盯搶修及救難進度，他說，目前寶來的商家和居民都已撤離至高處或其他安全處所，而墜谷救難行動因雨勢過大，也暫時停止，待雨勢放緩後再進行救援工作。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播