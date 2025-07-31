高雄一家五口墜谷 陳其邁：山區雨勢過大搜救暫停

高雄市長陳其邁前往山區緊盯救援進度。（民眾提供）

2025/07/31 12:19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓一家五口昨晚下山回診返程回家途中，不幸在台20線81.1公里高雄市桃源區草水部落一帶墜入山谷，高雄市長陳其邁冒著大雨前往山上緊盯救難進度，但因山區雨勢還是相當大，陳其邁表示，目前搜救進度暫時停止，待雨勢放緩後再進行救援。

台20線81.1公里桃源區草水部落一帶昨晚驚傳一輛自小客車墜谷，警方根據報案人蔡姓男子車上的行車紀錄器，發現李男一家五口墜谷後，李男曾從谷底爬上路面向蔡男求救，之後又轉身回到谷底救妻小，但他下切谷底後就失去蹤影，目前救難人員已發現李男與前妻所生的17歲女兒遺體及另一具遺體殘骸（待辨別身分）。

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不過，山區雨勢一直不停，豪雨不斷降下，造成土石持續滑落，不但影響搜救進度，更衝擊救難人員的安全，由於要前往墜谷地點得先經過六龜寶來再往桃源方向前往，但寶來二號橋一帶因路面坍塌，今天凌晨2點半已封路，陳其邁上山緊盯搶修及救難進度，他說，目前寶來的商家和居民都已撤離至高處或其他安全處所，而墜谷救難行動因雨勢過大，也暫時停止，待雨勢放緩後再進行救援工作。

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