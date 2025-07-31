台中牛肉麵店大火祖孫慘死 阿嬤獲救時緊抱護2孫

台中太平區牛肉麵店大火。（民眾提供）

2025/07/31 12:26

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中太平區中興路鬧區珍將牛肉麵店，今天清晨6時5分許在雨中起火，火舌從1樓竄出向上延燒至4樓鐵皮加蓋，火警造成2死、3傷意外，58歲謝姓阿公老闆及2歲孫女送醫不治，警消初判疑從1樓灶台電線（或電器）短路引火。

中興里長林阿爐說，牛肉麵店是由老闆夫妻經營、好幾個兒子住一起開了數十年了，不過，老闆很少跟鄰居互動，大部分鄰居都不知道他們家裡的事。據了解，謝姓老闆與妻子及長子經營牛肉麵店，二兒子及媳婦家住南屯區，因為今天臨時有事出外，於昨天（30日）將幼子、幼女送到父親家中暫住，未料天人永隔。

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鄰居透露，起火民宅是3層鋼筋混凝土建築、4樓為鐵皮加蓋，店面2樓是住家，消防員在2樓房間發現謝姓一家三代，據瞭解，阿嬤獲救時緊抱著2孫，孫女送醫後不幸喪命。

太平區清晨雷雨雨勢猛烈，這家營業超過20年牛肉麵店清晨6點前起火，中興路沿路店家居民多被火勢驚醒，台中市消防局第三大隊長吳章銘指揮9個單位，出動25輛消防車及54名消防員灌救，起火店面是3層鋼筋混凝土（RC結構）建築，4樓為鐵皮加蓋，火勢不斷從1樓猛烈竄出，歷經約1小時灌救於7時許撲滅。

警消表示，火警造成2死、3傷悲劇，58歲謝姓阿公老闆及2歲孫女送醫不治，至於52歲楊姓阿嬤、29歲大兒子及二兒子的1歲孫子，分別在國軍臺中總醫院、中國醫藥大學附設醫院進行高壓氧加護治療。

根據鄰居拍攝影片顯示，大火在清晨6時前從1樓店面竄出，火勢猛烈向上竄燒，可能在店面或廚房引火，轄區太平警分局指出，初判起火點疑從1樓灶台電線短路引起，仍需由消防局火場調查專員查明，警方過濾起火時段無可疑人士進出，排除外力或人為介入。

中興路珍將牛肉麵店火舌從1樓竄出。（民眾提供）

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