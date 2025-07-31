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    割喉男逃回宜蘭老家大喊「阿公」 家人勸投案面對大錯

    劉男在宜蘭五結老家落網，被警方上銬押解回台北。（圖擷取自記者爆料網）

    劉男在宜蘭五結老家落網，被警方上銬押解回台北。（圖擷取自記者爆料網）

    2025/07/31 13:53

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕台北市27歲谷姓女公關30日晚間遭22歲劉姓前男友割喉狠殺，血濺信義威秀停車場，劉男逃逸後深夜在宜蘭五結老家落網，11點多騎機車抵家，他倉促拍打家門大喊「阿公」，坦承在台北殺人，家人曉以大義勸投案，不到1小時警方上門逮人，見愛孫上銬被繩之以法，阿公嘆氣「鑄成大錯就要面對現實！」

    北市夜店女公關遭割頸慘死，跟她有感情糾紛的劉姓前男友犯後，騎機車逃亡，並直奔宜蘭五結老家，兇刀順手丟棄在北宜公路山崖，劉男8點多殺人、11點多抵達，開口第一句話就是喊「阿公」，要阿公陪他在外面走走，表示有急事要講。

    阿公透露，見時隔大半年未返家的孫子深夜急促呼喚，心裡就大感不妙「一定出事」，果真隨即向他坦承殺人，說是因為受到對方網路、言語刺激及諷刺，種種不實說詞，才會承受不住壓力，萌生「無法生存的感覺」而鑄成大錯。

    阿公說，孫子有精神方面問題，曾就醫服藥，透露吃藥後都會昏昏沉沉，之所以犯案後回宜蘭，就是要向他懺悔，希望可以獲得幫忙，但佛教徒講求因果，「個人造業個人擔」，只能不斷開導孫子，雖有心悔改，但已造下千錯萬錯，終究還是要面對現實。

    「逃的了今天、逃不了明天！」阿公說，經勸說面對現實後，孫子答應要前往羅東偵查隊投案自首，想不到警方已到場，看見大陣仗警力心裡有數，在警方建議下，替孫子換套衣服，默默看著他被上銬押解回台北。

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