被控幫郭台銘收集連署衝高票 生技公司負責人罪證不足

鴻海創辦人郭台銘。（資料照）

2025/07/31 12:40

〔記者劉詠韻／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘前年參選總統期間，連署行動遭爆疑似以每份250元代價收購連署書，涉嫌違反《總統副總統選舉罷免法》。士林地檢署介入偵辦，認定涉案三人中，前社新里長張駿彥涉案明確，已另案起訴判刑10月、併科罰金80萬元確定；至於生技公司負責人廖本揚、前洲美里長蘇府庭，士檢今認為罪證不足，處分不起訴。

不起訴書指出，郭台銘2023年宣布與賴佩霞搭檔參選2024年第16任總統、副總統，連署期間為2023年9月19日至11月2日。郭台銘團隊為推動連署作業，成立專責公司負責選務事宜，並委託2家公司協助招募人員、發放薪資，然而過程中卻多次傳出買票爭議。

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檢方調查，士林區前社新里長張駿彥受聘為郭辦理連署，迫於時間壓力，自行以每份250元請求親友協助收集連署書，藉此衝高績效，爭取續聘。張男供稱廖本揚對於收購連署書一事毫無知悉。

廖本揚供稱他並非郭台銘辦公室的正式聘任人員，也未領薪，僅協助推廣連署、協調設立據點與廣告事宜，儘管曾提議設立獎金制度，但因律師提醒涉及對價恐觸法而作罷，最終各地據點均採固定薪資，辦公室查獲的身分證影本，可能是里民來影印時所留下。

前洲美里長蘇府庭堅稱沒領郭辦薪水，僅協助推廣連署，未經手或操控連署書流向；檢方調查認為，雖曾有筆電文件與證人指向蘇男收集逾萬份連署書，辦公室內也查獲身分證影本，但查無以金錢對價交換連署書的證據。

士檢認為，廖男負責人事調度與薪資發放，但僅以月薪制聘任張男，無從證明他知情或授意張購買連署書，張男亦供稱買票是他的個人決策，與別人無關。

依據《總統副總統選舉罷免法》第87條，對連署人行求或交付賄賂罪，須有明確的對價關係與犯意聯絡，檢方認定廖、蘇2人的犯罪證據不足，處分不起訴。

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