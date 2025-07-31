辜仲諒求變更自拍報到地獲准 檢提抗告遭駁確定

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒。（資料照）

2025/07/31 12:05

〔記者張文川／台北報導〕中國信託慈善基金會董事長辜仲諒，因澄清湖大樓購地案涉犯銀行法特別背信罪，一審被判刑7年8月，二審高等法院令他隨身攜帶「個案手機」科技監控，每天在戶籍地自拍照片線上報到，辜仲諒日前聲請變更地點至現居地獲准；檢方抗告主張，應對辜施以監控強度更高的電子腳環或手環，但最高法院認為，應由二審依案件進度審酌決定監控方式，駁回檢方抗告，辜仲諒確定不用戴電子腳環或手環。

辜仲諒目前被限制住居、出境與出海，並以個案手機監控防逃。台北地院於判決後、移送高院之前，即裁定辜以個案手機每日自拍上傳方式監控；移審高院後，高院亦裁定以相同方式監控，檢方對此未提抗告，僅發函給二審建議以電子鐐銬加強監控。

請繼續往下閱讀...

辜仲諒日前向二審聲請變更自拍報到地點，高院裁准，檢方卻以應採電子腳鐐手環為由提起抗告。最高院認為，二審裁准辜仲諒變更居所的裁定，並未違誤法令，至於是否要採行電子鐐銬應由二審依案件的審理進度依職權審酌，檢方抗告沒理由，因此駁回。

辜仲諒日前以中山北路戶籍地在進行水電裝潢，申請變更每日拍照地點為中山北路七段居住地，理由是原本限制住居、報到的戶籍地，由於正在進行水電整修，無法居住，而他實際已居住在中山北路7段現住處長達10年，請求高院准予變更拍照上傳地址。

高院依據辜仲諒提出戶籍地的水電公司工程估價單、里長出具的證明書單，認定辜的戶籍地確實正在進行水電工程裝修，因此裁准辜自7月20日至明年1月12日止，自拍上傳報到的地點改為居住地。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法