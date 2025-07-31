批法務部因政治需求放寬死刑執行 109學者連署籲檢討

人約盟召集人徐偉群（左三）等多位民間團體代表及學者31日於立法院召開記者會，呼籲法務部修改執行死刑規則。（記者羅沛德攝）

2025/07/31 11:05

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣廢除死刑推動聯盟等公民團體今共同舉行記者會，指法務部4月修正「執行死刑規則」，不僅未能回應憲法法庭「113年憲判字第8號」判決對程序保障、生命權保障所提出的具體要求，甚至讓死刑執行更加恣意，批評法務部並非本於專業修正，而是基於政治需求所做的決定，使各界近30年的努力一夕倒退。而今已有109位專家學者連署，呼籲法務部應通盤檢討修正。

廢死聯盟指出，台灣法學界、學術界及各界團體投注近30年心力，致力使死刑執行程序更趨嚴謹，以避免錯誤執行死刑。然而，法務部今年3月24日預告修正、4月16日公告，並於4月18日施行的「執行死刑規則」，修法期間不足1個月，民團努力和法務部溝通並給予意見，但法務部並未回應訴求。

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人權公約施行監督聯盟召集人徐偉群表示，法務部2010年發布新聞稿宣示要逐步廢死，並稱廢死是人權核心領域。2010年全球廢死國家81個，至今至少增加32個，在144個國家及地區中，有113國是完全廢死；不料法務部卻反其道而行，降低原有死刑執行障礙，剝削受死刑宣告者要求履行最嚴格程序的權利。

徐偉群批評，法務部不是不知道廢死是必須走的途徑，這不是本於專業，而是基於政治需求所做的決定。法務部不可能讀不懂憲判8的意旨，其大幅放寬修正「執行死刑規則」，立刻侵犯到36位釋憲者聲請人的程序救濟權。這次修法也再次增加發生「江國慶案」的可能，相信這是任何公職人員都無法承擔的責任。

廢死聯盟執行委員錢建榮表示，「執行死刑規則」本應是行政權節制司法權，保障人民生命權的重要規範，而過去的「執行死刑規則」尚符合憲政要求，如今卻越修越惡，反成侵害生命權、行政權自我輕蔑的表現。

台灣人權促進會長涂予尹指出，考量死刑執行對受宣告者權利影響的嚴重性與終極性，呼籲法務部修正「執行死刑規則」時，應依「行政程序法」規定舉行公開聽證，確保修正過程受公民檢視與審議。

台灣廢除死刑推動聯盟等公民團體今共同舉行記者會，指法務部4月修惡「執行死刑規則」，呼籲應通盤檢討修正。（記者謝君臨攝）

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