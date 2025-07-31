台中太平牛肉麵店大火2死！阿嬤緊抱兩孫 鐵窗帆布封窗無處逃

中興路珍將牛肉麵店火舌從1樓竄出。（民眾提供）

2025/07/31 12:47

〔記者黃旭磊、張瑞楨／台中報導〕台中太平區中興路鬧區珍將牛肉麵店，今天清晨6時5分許在豪雨中失火，造成58歲謝姓阿公（麵店老闆）與2歲女孫子雙雙罹難，阿嬤等3人重傷憾事，阿嬤獲救時緊抱著兩孫，台中市長盧秀燕勘災後說，初步研判是一樓工作檯電器（或電線）走火，麵店雖裝設住警器且有發出警報，但因逃生窗戶被鐵窗封死，外面又有帆布封住，造成2死3重傷憾事。

這場火災中，58歲謝姓阿公老闆及2歲孫女不治，阿嬤獲救時緊抱著兩孫，但孫女不幸喪命，太平區中興里長林阿爐說，這家麵店由謝姓老夫妻經營，開了數十年了，不過，老闆甚少與鄰居互動。

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市長盧秀燕今天上午勘查後說，麵店內裝有住警器（住宅用火災警報器），且有響起警報，老闆的親人接獲求救電話，趕緊向消防局報案，消防車也迅速馳抵，可惜鐵窗整個封死窗戶，加上外面又有帆布（廣告帆布）封住，後面雖有一個樓梯，又因濃煙密佈，無法進入透過此梯逃生，雖然消防員很快馳抵，但要消防員從正面進入救人，就必須先破窗（或破門）而延誤時間，導致2死3重傷。

她強調，也請民眾注意，鐵窗帆布不要封閉窗戶，一旦封死窗戶等逃生通道，「連要搶救都非常困難」，中市政府持續關懷謝家，並由消防局進一步鑑識中。

台中市長盧秀燕指出，店內裝住警器且發出警報，但逃生窗戶被鐵窗與帆布（帆布招牌）全部封死，造成2死3傷悲劇。（記者廖耀東攝）

台中市長盧秀燕指出，牛肉麵店窗戶等逃生處，被鐵窗與帆布封死，導致2死3傷憾事。（記者廖耀東攝）

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