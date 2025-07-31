新北八里死亡車禍 混凝土追撞廂型車釀2死

新北市八里傳出混凝土車撞廂型車後，混凝土車翻落山坡，造成廂型車駕駛林翁不治，廂型車幾乎撞斷路燈桿。（記者吳仁捷翻攝）

2025/07/31 10:47

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市八里區北105線小坑段山路今天傳出重大車禍，一輛混凝土車行經山區時，不慎衝撞前方廂型車，導致廂型車駕駛林翁向前衝撞電線桿，到院不治，混凝土車也翻落十公尺深山坡，造成蘇姓駕駛及副駕駛座的石女也隨車墜落，消防人員救起時，蘇男意識清楚、石女失去生命徵象，雙雙送醫，石女急救後仍回天乏術，這起2車事故釀成兩死一輕傷，車禍肇因及責任歸屬，仍待調查釐清。

蘆洲警分局今天上午7時許獲報，八里區小坑14號附近發生混凝土車及廂型車車禍，造成廂型車向前衝撞擊電線桿，混凝土車則因撞擊失控，翻落10公尺深山坡，警方、消防到場，連忙管制交通、避免二次車禍，也會同消防人員救人，廂型車71歲駕駛林翁因猛烈撞擊，受困車內，當場失去生命徵象，到院不治；混凝土駕駛45歲蘇男獲救時，全身多處挫傷，但意識清醒，副駕駛65歲石女，當場失去呼吸心跳，到院急救仍回天乏術，至於是否酒駕，仍待抽血釐清，詳細肇事原因仍待警方後續調查釐清。

新北市八里傳出混凝土車撞廂型車後，混凝土車翻落山坡（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

新北市八里傳出混凝土車撞廂型車後，混凝土車翻落山坡，造成廂型車駕駛林翁不治，混凝土車張姓駕駛幸運輕傷，但副駕駛座石女命危，消防到場救人。（記者吳仁捷翻攝）

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