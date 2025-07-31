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    首頁　>　社會

    小女友拒絕再拍裸露影片 19歲男恫嚇要散布

    桃園地檢署已依違反兒童及少年性剝削防制條例案件，將徐姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    桃園地檢署已依違反兒童及少年性剝削防制條例案件，將徐姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    2025/07/31 11:19

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市19歲徐姓男子先後與未成年的A女、B女交往，還分別要求2名少女拍攝裸露影片給他觀賞，其中A女後來拒絕再拍攝裸露影片，竟被徐男恫嚇「妳不給我，就等著吧」、「網站會有妳的」、「再給全部人看」，桃園地檢署偵結後，已依違反兒童及少年性剝削防制條例案件，將徐男提起公訴。

    2023年9月13日，徐男開口「想看妳洗澡」，要求交往中、當年15歲的A女透過通訊軟體傳送她裸露胸部與下體的影像，之後徐男利用電腦螢幕截圖功能，擷取A女的裸露照片。豈料，徐男後續又要求A女拍攝裸露影片給他觀賞時遭拒，竟恫嚇對方要散布她的裸露影片。

    A女不從，因心生恐懼告知家人，家人趕忙報案，警方調查時，進一步發現徐男也與當年僅14歲的B女交往，甚至曾於2023年11月間，分別在徐男、B女住處發生性關係3次，徐男還用手機錄下性交過程；另，徐男也曾基於拍攝少年性影像的犯意，要求B女自行拍攝裸露胸部的影像，傳送給他觀賞。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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