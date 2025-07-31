「扯爆了！」性侵犯落跑監獄沒通報 律師看不下去：制度很有問題

強盜性侵重刑犯江昱賢在新竹監獄服刑保外就醫期間脫逃，並連續犯下2起強盜性侵案。（資料照）

2025/07/31 11:15

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強盜性侵重刑犯江昱賢在新竹監獄服刑利用保外就醫脫逃，在桃園市連續犯下2起強盜性侵案。律師劉韋廷30日直指，重刑犯落跑，監獄卻沒通報「這不是失職是什麼？」並稱從該案來看「制度很有問題」，認為這種設計就是放人犯鑽漏洞，呼籲修法補漏洞。

江昱賢犯強盜等罪應執行有期徒刑19年8月3日，去年11月4日起保外出監，進行手術等治療。新竹監獄人員5月間評估江昱賢病況改善，發文函請江男於6月3日向新竹地檢署報到返監執行，但江男屆期未報到返監，並於6月21日、22日連續犯案。

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律師劉韋廷在臉書發文說：「扯爆了吧！重刑犯落跑，『監獄沒通報』再『性侵2女』才曝光！」

他寫道，「一個因為強盜+性侵被關的重刑犯，居然可以保外就醫，然後身體好了也不回監獄，繼續在外面晃，結果還接連性侵兩名女子。更扯的是，監獄方早就知道他沒回來，但沒通報，整整9天都沒通報……居然拖到6月12日才通知地檢署！」「現在被抓才知道，哇，原來他已經逃亡一段時間了。」「你告訴我，這不是失職是什麼？」

劉韋廷表示，身為律師的自己看這個新聞「真的火大」。因為這案子「制度也很有問題」。「照規定，病情好轉的時候，這套制度居然還預設受刑人會『自己回去報到』？有沒有搞錯？他是強盜+性侵犯耶，今天不是什麼感冒休假沒打卡的上班族。這種設計就是在放人犯漏洞鑽！」

劉韋廷點出，這不是單一案件的失誤，「是整個監獄體系、通報流程、風險控管全部出問題，而且沒人發現、沒人在意，直到警察抓到人才知道『啊！原來他逃了』。」

他直言，如果制度有建立好，有照著做，有人負責執行，「今天會有人受害嗎？根本不會。」

劉韋廷認為，該有人出來負責，該有單位被徹底檢討，也該好好把「保外就醫」的整套機制翻出來重寫一遍。不然下一個受害者，還是你我身邊的誰。

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