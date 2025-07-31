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    區塊鏈犯罪專家陳梅慧生前相助 警破竹聯幫弘仁會詐財洗錢1.5億

    警方查扣疑似犯罪所得購置的奥迪名車。（警方提供）

    警方查扣疑似犯罪所得購置的奥迪名車。（警方提供）

    2025/07/31 11:13

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣頂尖區塊鏈金融犯罪分析師陳梅慧，去年12月4日凌晨因涉嫌洩密案，於台中地檢署複訊後，搭車返家於國道遇到離奇車禍喪命，她生前曾協助刑事局偵辦一個詐欺集團，竟查到竹聯幫弘仁會一位陳姓幹部主嫌（32歲，金主），涉嫌招募台灣人到柬埔寨從事詐欺，他還高薪聘僱科技業鍾姓工程師，開發區塊鏈用泰達幣洗錢逾1.5億元，陳姓主嫌搭乘漁船偷渡（俗稱坐桶子）時被捕，他與帳房2人羈押，鍾姓工程師與共犯2人各10萬交保。

    刑事局電信偵查大隊第二隊等單位，今年2月27日、5月22日、6月24日，三度搜索嫌犯住處，查扣房屋2處、土地2筆、泰達幣118萬顆、奧迪汽車1輛、奢侈品名牌包1批與名貴手錶3支，以及大麻300餘克、冷錢包與電腦設備一批，這些財產市價逾1億元。

    刑事警察局詐欺犯罪防制中心（情資研析小組）發現一個柬埔寨詐欺集團，用臉書向民眾謊稱有輕鬆賺錢的工作機會，或有高獲利的投資管道，民眾上鉤後，再引導到假投資網站買虛擬貨幣泰達幣（USDT），轉到詐團指定的虛擬貨幣錢包，頂尖區塊鏈金融犯罪分析師陳梅慧，分析出虛擬貨幣的幣流後，全案交由刑事局電信偵查大隊偵辦，至少有220位民眾受騙，損失金額超過1億5000萬元。

    警方於上述時間發動三波搜索，陳姓主嫌今年3月從屏東搭漁船（坐桶子）出境時，被海巡署查獲，檢方聲押獲准，他涉嫌招募台灣人到柬埔寨木牌（Bavet）地區成立詐騙機房，以假投資手法詐騙台灣人，再把贓款轉為泰達幣洗錢，陳姓主嫌並招募前國際IC設計大廠鍾姓資深工程師加入，協助開發區塊鏈與交易機器人洗錢。

    另外，他們還從事美金地下匯兌、轉投資開發電子錢包管理APP等多角化經營，警方依涉嫌加重詐欺罪、洗錢等罪名，將4人移送台中地檢署，陳姓主嫌與手下帳房羈押禁見，鍾姓工程師與共犯各10萬元交保。

    警方查扣疑似犯罪所得購置的奢侈品名牌包。（警方提供）

    警方查扣疑似犯罪所得購置的奢侈品名牌包。（警方提供）

    警方搜索嫌犯住處的場景。（警方提供）

    警方搜索嫌犯住處的場景。（警方提供）

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