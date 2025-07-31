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    父親求救畫面曝光！南橫公路一家五口墜谷已尋獲2遺體

    李男墜谷後求援畫面曝光。（民眾提供）

    李男墜谷後求援畫面曝光。（民眾提供）

    2025/07/31 10:00

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕台20線81.1公里桃源區草水部落一帶驚傳一輛自小客車墜谷，警方根據報案人蔡姓男子車上的行車紀錄器，發現李男一家五口墜谷後，李男曾從谷底爬上路面向蔡男求救，之後又轉身回到谷底救妻小，但他下切谷底後就失去蹤影，目前救難人員已發現李男與前妻所生的17歲女兒遺體及另一具遺體殘骸（待辨別身分），相關救援行動仍在進行中。

    警方表示，昨晚接獲報案後，經調閱路口監視器畫面，查出墜谷的車輛為家住桃源區的33歲李姓男子，經派員到他家查訪後，認李男不在家，他的37歲妻子吳女及3歲兒子、1歲女兒及李與前妻所生的17歲女兒也疑似跟著他一起出門。

    報案人蔡姓司機表示，他開車行經台20線81.1公里桃源區草水部落一帶往寶來方向時，看到前方有一輛NISSAN自小客車正往桃源方向行駛，由於當時天色昏暗又在下大雨，他把車停住讓對向車先過，沒想到就看到對向車的車燈突然往下直墜，不到一分鐘後，自稱墜谷車輛的駕駛李姓男子從谷底爬上來跑向他求援，說自己車上還有老婆和3個小孩，請他幫忙報案，說完話後隨即轉身回到谷底救妻兒，之後就再也看不到人。

    救難人員在車輛墜谷地點挖掘出李家大女兒的遺體。（民眾提供）

    救難人員在車輛墜谷地點挖掘出李家大女兒的遺體。（民眾提供）

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