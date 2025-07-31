北市夜店女公關遭前男友割頸亡 死者胞妹嗆「台灣殺人沒有死刑，只是萌芽還會茁壯」

台北市信義區華納威秀地下停車場昨晚發生谷姓夜店女公關遭砍殺命案。（資料照）

2025/07/31 11:27

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市信義區華納威秀地下停車場昨晚發生的谷姓夜店女公關被砍殺命案，轄區北市警信義分局經漏夜追緝，今天凌晨零時許在宜蘭縣五結鄉逮捕兇嫌劉姓前男友到案；而死者的胞妹到警局協助製作筆錄時，面對媒體詢問非常氣憤，表示「台灣殺人沒有死刑，這事只是萌芽還會茁壯，等著看八！」，這種人還很多，法律要如何處理。

今天凌晨死者胞妹在叔叔、奶奶的陪同下，神情哀戚到北市警信義分局吳興街派出所協助製作相關筆錄；死者胞妹表達今年5月間，姐姐因遭劉男恐嚇、暴力相向，她陪同姐姐到吳興街派出所提告劉男傷害，並申請保護令，直言對方根本就是恐怖情人。

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昨晚8時40分許，27歲谷女騎乘電動腳踏車進華納威秀B2停車場停放，欲跟往常一樣前往夜店上班，在停車場守候多時的劉男上前跟其爆發口角衝突後，將她強行拖入樓梯間殺害，隨後駕駛車輛逃離B2停車場；有目擊民眾見狀，感到奇怪，經上前查看，看到谷女倒臥血泊，嚇得趕緊報警，警消據到到場時，發現谷女後頸及腹部有刀傷，傷重已失去生命跡象，緊急送往北醫搶救仍不治。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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