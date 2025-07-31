好心男拾金不昧 南警靠1信封袋找到失主

台南市警局一分局警員蔡長榮（見圖）受理協助找到遺失8萬6千元現金的楊姓男子。（警方提供）

2025/07/31 10:19

〔記者王俊忠／台南報導〕葉姓男子7月30日在東區長榮路二段發現路面上有1綑現金多達台幣8萬6千元，心想失主定心急如焚，立刻送到南市警一分局東門派出所報案，員警返回現場查看發現1個信封袋，循信封袋線索，果然找到遺失該款的楊姓男子，楊男驚喜不已。

細心的東門所員警蔡長榮依拾得物規定受理後，再到葉男拾獲款項地點周邊勘察、發現路邊地上留有1信封袋，檢視袋內有1張台南監理站的繳費收據，大膽假設該筆錢可能是繳費者不小心遺落的，就依監理站繳費收據的相關資料向監理站查詢求證，順利聯絡上繳款人楊姓男子。

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員警詢問得知，楊男當天下午到台南監理站繳費，事先領出10萬元現金，支付其中1萬4千元後，將8萬6千元餘款放入隨身物品內返家。不料卻在途中遺失現金與收據，儘管曾沿路來回搜尋數次仍無所獲，當楊男準備到派出所報案時，接獲警方來電通知。

楊男當下驚喜、感激地說：「原以為這筆錢找不回來了，沒想到竟能失而復得，非常感謝熱心的拾得人及積極用心協助的員警」。

葉姓男子在路上撿到8萬6千元現金，拿到台南市警局一分局東門派出所報案。（警方提供）

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