北市夜店女公關遭割頸慘死 兇嫌稱兇刀已丟棄於北宜公路

劉男被逮捕帶回警分局偵訊。（記者邱俊福攝）

2025/07/31 09:56

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市信義區華納威秀地下停車場昨晚發生谷姓夜店女公關遭砍殺命案，轄區北市警信義分局經漏夜追緝3個多小時後，今天凌晨零時許在宜蘭縣五結鄉逮捕跟她有感情糾紛的劉姓前男友，帶回警分局偵訊，目前劉男心情平靜，坦承犯案，並表達兇刀於騎機車逃亡期間，已順手丟棄於北宜公路的山崖。警方將持續進一步偵訊，了解整個犯案細節。

警方表示，昨晚8時40分許，27歲谷女騎乘電動腳踏車進華納威秀B2停車場停放，欲跟往常一樣前往夜店上班，突然有男子上前與其爆發口角衝突後，將她強行拖入樓梯間，隨後駕駛車輛逃離B2停車場；有目擊民眾見狀，感到奇怪，經上前查看，看到谷女倒臥血泊，嚇得趕緊報警，警消據到到場時，發現谷女後頸及腹部有刀傷，傷重OHCA已失去生命跡象，緊急送往北醫搶救仍不治。

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警方經調閱相關監視器以及清查被害人交往關係，發現今年5月中旬，谷女因受劉姓前男友賞6巴掌、掐脖子等暴力相向，向警方報案，並申請家暴令，雙方有感情糾紛，而劉男原本跟谷女於同一家夜店上班，後來劉男離職，近期則欲與谷女復合，遭到拒絕，鎖定劉男涉嫌重大。

而經查，劉嫌熟知被害人上班的動向，事先預藏刀械，租借車輛前往停車場停好車輛後，俟被害人出現，便上前爆發口角與拉扯，進而持刀行兇，犯案後，他將租借車輛停放在一處停車場後，騎乘摩托車往宜蘭逃逸；警方隨後在宜蘭五結鄉的劉男外公家附近發現摩托車，並將正在外公家外與外公聊天的劉男逮捕到案。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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