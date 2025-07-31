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    詐團吸收通緝犯 開虛擬貨幣交易據點

    警方逮捕通緝犯。（圖由讀者提供）

    警方逮捕通緝犯。（圖由讀者提供）

    2025/07/31 10:19

    〔記者洪定宏／高雄報導〕30歲卓姓女子是毒品通緝犯，竟在高雄開店面當詐騙集團的交易虛擬貨幣據點，得手300多萬元後被警方偵破，但卓女辯稱不知情，只是依老闆指示接待預約的顧客，還哭訴：「工作真的不好找啊！」

    高雄警方分析，詐騙集團可能專門招募通緝犯，提供庇護處所及工作機會，雙方藉此隱匿行蹤並分贓，恐為新型態異業結合的犯罪模式，後續將擴大追查幕後主嫌及成員。

    警方指出，從事服務業的被害人誤信網友介紹虛擬貨幣投資，陸續轉帳及面交約350萬元後，詐騙集團仍要求她加碼投資，被害人驚覺有異報案。

    7月29日下午1點多，警方等被害人與卓女完成交易後展開圍捕，查扣偽交易門市合約書、點鈔機、手機及監視鏡頭等證物，將卓女移送法辦。

    左營分局長謝承甫強調，將持續強力查緝各類詐騙集團，守護市民財產安全，更呼籲民眾，若接獲投資相關訊息或網路交友牽涉金錢往來，務必保持警覺，多「停、看、聽」，投資前多一分查證，就能少一分風險。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣點鈔機等證物。（圖由讀者提供）

    警方查扣點鈔機等證物。（圖由讀者提供）

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