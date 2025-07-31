女公關來不及領保護令就遭割喉亡 林靜儀：可利用政府安置措施

衛福部次長林靜儀表示，除了保護令外，政府也有提供安置措施，可讓受害者在最危險時期避免被加害者找到。（記者林惠琴攝）

2025/07/31 09:39

〔記者林惠琴／台北報導〕一個月2起保護令失效事件！繼日前新北土城區家暴男違反保護令殺妻後，北市信義區威秀影城地下停車場，昨（30日）晚發生27歲谷姓夜店女公關遭恐怖情人割喉致死案，據悉谷女也剛接獲通知保護令已下來，仍不幸遭奪寶貴生命。衛福部次長林靜儀今（31日）表示，針對此類事件，除了申請保護令外，也可利用政府的安置措施，在最危險時期避免被加害者找到。

谷女2天前曾在社群平台Threads上發文，貼上5月到警局報案單及驗傷單照片，指控遭到男友劉男家暴賞巴掌及掐脖子，並指出劉男把她的精品包、衣服、生活用品、Dyson吹風機跟空氣清淨機全都割爛丟棄，價值150萬元，還曾到住處及工作地堵她，都有報案紀錄，剛接獲通知保護令已下來。

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林靜儀今日出席立法院社福及衛環委員會時表示，這些事情的發生都會讓大家很難過。第一個要講的事情是，家暴案件或是在兩性關係之中，希望比較強勢的那一方要學習感情上的處理。此類案件很多受害者都是女性，所以在所謂的兩性關係或是男性面對挫折上面的耐受力，其實是一個非常需要關注跟討論的點。

林靜儀指出，第二件事情則是過去對於所有家暴案件的研究發現，當受害者試圖求助或是試圖申請保護令時，其實是蠻緊張也是人身安全受到很大威脅的時候，要強調除了申請保護令之外，也有其他可協助的資源，在制度上能安置受害人在這個最危險的時期讓加害者找不到，得到一個安全的庇護。

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