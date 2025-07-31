夜店女公關遭前男友割頸身亡 IG擁1.6萬粉絲、網友哀悼「一路好走」

夜店女公關遭前男友割頸身亡。（記者邱俊福翻攝自IG）

2025/07/31 09:32

〔記者邱俊福／台北報導〕北市信義區華納威秀地下停車場昨晚發生的谷姓夜店女公關被砍殺命案，轄區北市警信義分局經漏夜逮捕跟她有感情糾紛的兇嫌劉姓前男友，事實上谷女在IG擁有1.6萬名粉絲，案發後她在社群的粉絲非常不捨，紛紛PO文表達「一路好走！」「保護令根本是虛有其表而已」、「願妳安息，兇手落網了」。

被殘忍殺害的27歲谷女，2天前在取得家暴令後，曾在社群PO文，表達為何不直接封鎖對方，因對方找不到她就會來堵她，甚至詢問她同事，有沒有來上班，造成同事困擾，並強調並未欠對方金錢等等。顯示劉男因曾與谷女為夜店同事，還同居，雖谷女已搬離，加上申請家暴令，但劉男非常熟悉其生活作息，常常堵她，讓其備受困擾。

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警方表示，昨晚8時40分許，27歲谷女騎乘電動腳踏車進華納威秀B2停車場停放，欲跟往常一樣前往夜店上班，劉男在停車場等候許久，見到谷女上前跟其爆發口角衝突後，將她強行拖入樓梯間，隨後駕駛租來的車輛逃離B2停車場；有目擊民眾見狀，感到奇怪，經上前查看，看到谷女倒臥血泊，嚇得趕緊報警，警消據報到場時，發現傷重的谷女已無生命跡象，緊急送往北醫搶救仍不治。

夜店女公關遭前男友割頸身亡。（記者邱俊福翻攝自IG）

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