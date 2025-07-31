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    行政執行署新竹分署拍賣大學旁套房 每間才75萬

    行政執行署新竹分署拍賣，大學旁套房每間才75萬。（新竹分署提供）

    行政執行署新竹分署拍賣，大學旁套房每間才75萬。（新竹分署提供）

    2025/07/31 09:21

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕撿便宜趁現在！法務部行政執行署新竹分署將於8月5日舉行「123聯合拍賣會」，當日將推出許多不動產及動產拍賣物件，其中大學旁套房每間才75萬，歡迎民眾屆時到場投標應買、競標。

    不動產部分，當日下午3時進行的不動產拍賣，標的有位於新竹市、新竹縣新埔鎮、竹東鎮、關西鎮、苗栗縣苗栗市、頭份市、竹南鎮、通霄鎮、造橋鄉土地及建物。其中位於新竹市煙波行館的建物附車位，本次將進行第二次拍賣，底價為855萬元。

    另苗栗造橋鄉土地及建物，係位於育達科技大學附近的小套房共計2間，現況為義務人自用自住，1樓為超商，相當便利。本次已為第三次拍賣，每間套房底價各為75萬餘元。上述案件義務人均因逾期未繳納個人房屋土地交易所得稅，經國稅局移送新竹分署執行，想撿便宜的民眾不要錯過。

    動產部分，當日上午10時30分，將於苗栗縣南庄鄉進行胚瓶生產設備的再行拍賣程序。該機台係生產礦泉水空瓶用，因設備本體龐大遂定於其所在地進行拍賣程序，請有興趣的民眾先與承辦股別聯繫，了解詳情。

    上午11時另於新竹市警察局公有拖吊場進行2022年10月份出廠之YAMAHAR15重機1台的第一次拍賣，未定底價，有投標就有機會成為重機車主；下午3時，將於新竹分署拍賣室（新竹市民權路220號12樓）進行板信商業銀行股票拍賣。

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