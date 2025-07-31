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    首頁　>　社會

    詐欺犯聲請易服勞役遭拒 法官打臉檢方翻案成功

    李男要求半年徒刑改易服勞役被拒，向橋頭地院聲請翻案成功。（記者鮑建信攝）

    李男要求半年徒刑改易服勞役被拒，向橋頭地院聲請翻案成功。（記者鮑建信攝）

    2025/07/31 08:53

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市李姓被告因詐欺案，被判刑6月定讞後，橋頭地檢署拒絕他易服勞役，經轉向地院聲請後，法官指檢方並未說明不准的理由，要求另為適當的處分。

    判決書指出，李男因涉嫌詐欺取財罪，在去年11月12日，被橋頭地院判處有期徒刑六月，併科罰金3萬元，罰金如易服勞役，以1000千元折算1日，他和檢方均未上訴，全案落幕，。

    今年4月8日上午，橋檢通知李男到案執行，他帶了3萬元繳納罰金後回去。同月15日下午，承辦檢察官又傳喚他報到執行，並拒絕他易服勞役，同時直接發執行指揮書，命令他按時入監服刑。

    李男不服指出，他有正當工作，又是家中經濟支柱，須扶養2名未成年子女，倘若入監服刑，不僅家庭頓失所依，且喪失工作，出監後回歸社會困難，徒刑部分應該讓他易服社會勞動。

    承辦法官調查，執行檢察官拒絕易服社會勞動，不僅未附理由，「得易服社會勞動案件審查表」正反兩面勾選，又相互矛盾，也未給李男陳述意見的機會，裁定指揮書撤銷，發回重新處分，可抗告。

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