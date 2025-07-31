警察跨界神明發限量金幣 「平安潮」開台男帥女美引排隊潮

潮州警分局和潮州福安宮土地公將發送聯名平安金幣套組。（潮州警分局提供）

2025/07/31 08:51

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東潮州警分局為提升轄區內交通安全，蒐集案例製作短影音並設立「平安潮」YT頻道播放，本週六（8月2日）並與潮州鎮信仰中心福安宮推出聯名平安金幣套組，邀請民眾來打卡、訂閱的照片近期上線，身著警服的兩人可說是男的帥女的美，也迅速在網路引來熱議，堪稱大潮州地區近期最被期待事件。

潮州警分局指出，為降低交通事故發生率，並致力用路人上路應具備正確駕駛觀念而製作系列短影音，將大潮州地區發生交通事故作為案例，盼民眾能點閱了解相關事故發生原因，透過「平安潮」YT頻道，將實際發生案例播送，提升民眾行車安全意識。

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潮州警分局表示，潮州鎮在地的信仰中心福安宮推出聯名平安金幣，將在本週六上午9點半於福安宮廟埕發放金幣套組，想取得金幣的民眾要先訂閱「平安潮」頻道或追蹤潮州分局粉專，並向福德正神祈求行車平安、誓言好好騎車、開車，保護自身安全，完成上述兩件事情即可取得平安幣，每人限領1組，限量2000組。

為發揮宣傳效果，潮州警分局近期po出由女警及男警手持金幣的貼文，由於男的帥、女的美，立刻引起注意，就有人在潮州警分局的臉書底下留言「真的，女警很可愛」、「求女警IG」，分享數量大增，其中一則貼文短短1天就有超過50則分享，加速擴張；隔沒幾天，小編為「照顧女性粉絲」，再po上帥哥男警照片，也立刻就有粉絲留言「來去看帥哥警察」順便揪團，一連串操作讓討論度遠勝以往。

潮州警分局說，為了交通安全宣導出新招，屆時發放請民眾配合規範，而交通安全不僅需要規範，更需要大家的觀念養成，邀請鄉親踴躍參加，讓信仰與交通教育結合，守護每一段旅程，一起打造更安全的交通環境努力。

潮州警分局持平安金幣套組的男帥女美是讓討論度遠勝以往。（潮州警分局提供）

潮州警分局和潮州福安宮土地公將發送聯名平安金幣套組。（潮州警分局提供）

潮州警分局持平安金幣套組的男帥女美，是讓討論度遠勝以往。（潮州警分局提供）

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