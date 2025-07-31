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    首頁　>　社會

    台中太平牛肉麵店大火 2死1無生命跡象2昏迷

    起火民宅（透天厝）火勢一度猛烈，消防員救出5人，有1名中年人與2名幼童喪失生命跡象。（記者張瑞楨翻攝）

    起火民宅（透天厝）火勢一度猛烈，消防員救出5人，有1名中年人與2名幼童喪失生命跡象。（記者張瑞楨翻攝）

    2025/07/31 09:18

    首次上稿 08:28
    更新時間 09:18（更新，2死）

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市今天持續降下雷雨，太平區卻有一間牛肉麵店（透天厝民宅）於清晨6時許起火，共有一家五口受困，其中，2歲女童與1歲男童，以及50歲男性住戶，由消防員救出時，已無生命跡象（OHCA、到醫院前心肺功能停止），50歲男性住戶與2歲女童送醫急救不治，男童仍急救中，另兩位中年男女居民則昏迷或意識模糊，醫院也是急救中，至於身分與起火原因，台中市消防局釐清中。

    這場火警位於太平區中興路這家牛肉麵店，中市消防局派遣第三大隊、轄區太平分隊等共計9個單位，出動各式消防車25輛、消防人員54名，現場由大隊長吳章銘擔任指揮官，起火民宅是3層 鋼筋混凝土（RC結構）建築，4樓為鐵皮加蓋，消防員見1樓有火煙竄出，且一度相當猛烈，歷經約1小時，火勢於7時許撲滅。

    消防局員共計救出5名受困住戶，為3名成年人與2名幼童，傷勢等狀況如下：

    （一）女童約2歲，OHCA，送往國軍台中總醫院，不治死亡。

    （二）男童約1歲，OHCA，送往中國醫藥大學附設醫院救治。

    （三）男性約50歲，OHCA，送往中國附醫，不治死亡。

    （四）男性約40歲，意識不清，送往太平長安醫院救治。

    （五）女性約50歲，意識模糊，送往國軍台中總醫院救治，有生命危險。

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