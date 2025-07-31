獨家》墾丁民宿詐騙案被連累 債主闖入搬走房東家電

屏東縣政府交通旅遊處與恆春警方介入調查民宿詐騙案。（記者蔡宗憲攝）

2025/07/31 08:21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁旅遊不振下，近期還爆出離譜民宿消費糾紛，一名蔡姓民宿經營者疑似積欠債務「跑路」，不僅拖欠遊客訂房退款，還連累房東與廠商受害。其中「來南島民宿」更因蔡姓老闆欠債，遭債權人闖入搬走家電家具，衍生「案外案」，屏東縣政府交通旅遊處（簡稱交旅處）與恆春警方已介入調查，呼籲民眾入住民宿前務必確認合法登記，以保障權益。

「來南島民宿」房東林先生無奈表示，去年因蔡姓老闆本身經營合法民宿，放心與其簽訂委託經營合約，沒想到卻捲入債務風暴。林先生透露，蔡男曾以「欠高利貸」為由向他借貸，之後房租、電費及雜費拖欠數月便消失。近日蔡男的管家、房務人員及積欠貨款的廠商，竟集體開貨車闖入民宿，搬走冰箱、電視等值錢家電。

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林先生透過監視器錄下過程，雖債主宣稱不知物品屬房東而非蔡男，他仍憤而報警處理，盼蔡某出面解決這場爛攤子。林先生痛訴，「我們完全不知情，蔡某手機不通、退出所有通訊群組，擺明是有計畫性跑路！」類似情形也發生在蔡某經營的其他民宿，房東同樣聯繫不上人，債務糾紛層出不窮。

這起事件起因於多名遊客投訴，稱在蔡男經營的民宿訂房匯款後，因故改期要求退款，卻遭拖延、找不到人。受害者紛紛在社群求助，揭露蔡某經營的多家民宿均出現類似狀況，受害金額難估計。交旅處與恆春警方介入後，初步釐清非藉名詐騙，而是蔡某個人債務問題導致。

交旅處指出，蔡男名下至少兩家民宿為合法登記，但因其積欠貨款、薪資及房租，引發連鎖糾紛，消費糾紛及疑似詐騙部分已轉交消保官及警方處理，後續將持續追查蔡某下落，並提醒民眾入住民宿前，務必至交旅處確認「合法民宿」清單。

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