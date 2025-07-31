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    首頁　>　社會

    台中太平清晨民宅大火 3大人2嬰無生命徵象

    2025/07/31 07:47

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台中市太平區今晨傳出民宅火警，現場一度傳出有5人受困，後續警消到場將受困民眾救出，但目前傳出5人被救出時均無生命徵象。

    綜合媒體報導，該處民宅位於太平區中興路的一處透天厝，案發時間約在今晨6點多，警消獲報已立刻到場救災，並迅速控制火勢，將受困屋內的3名大人、2名嬰兒救出，目前則傳出5人被救出時均無生命徵象。

    至於起火的詳細原因，目前仍有待釐清。

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