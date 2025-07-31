剛說「可能被砍」夜店女公關拿到保護令仍遭砍頸身亡

劉男被警方押返北市警信義分局偵訊。（記者邱俊福攝）

2025/07/31 08:57

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在台北市信義區夜店擔任女公關的27歲谷姓女子，昨晚遭前男友用利刃砍頸刺殺身亡，急救無效死亡，今晨劉姓前男友被逮捕到案。據媒體消息指出，谷女早在今年5月就曾申請家暴保護令，近日才核發下來；在案發前谷女也曾在社群透露前男友是恐怖情人，不料隨後就發生這起憾事。

台北市信義區松壽路的商圈地下停車場，昨晚驚傳有女子遭人持刀砍殺其頸部及腹部，經送醫搶救仍不治，據警方調查受害的是27歲的谷女，經調閱監視器發現其前男友劉男涉嫌重大，今晨近1點也在宜蘭縣將劉男逮捕到案。

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綜合媒體報導，谷女和劉男曾為夜店同事，先前劉男雖已離職，但雙方有感情糾紛，早在今年5月谷女就曾報案並申請家暴保護令，並於近日核發下來。

而早在本月29日谷女就曾在社群發文，透露前男友是恐怖情人，控訴劉男除了會將她自己購買的精品包包、衣物及生活用品等割爛、丟棄，還會拉扯及騷擾她。她也PO出截圖顯示，劉男不斷對她進行糾纏，即使深夜依舊不斷打電話騷擾，劉男甚至留言宣稱「我對你的愛是這樣的真誠、努力」、「我一定會堅定地跑向你」、「我不需要向任何人解釋證明，因為我眼裡只有你，我想要跟你度過下半輩子」

針對網友留言指「他可以砍爛東西，小心他砍你」，谷女在昨日中午也曾回應「欸，不是不可能耶」，沒想到才相隔8個多小時就發生憾事，這則留言也引發大批網友熱議。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

針對網友留言指「他可以砍爛東西，小心他砍你」，谷女在昨日中午也曾回應「欸，不是不可能耶」，沒想到才相隔8個多小時就發生憾事。（圖擷自threads）

谷女PO出截圖顯示，劉男不斷對她進行糾纏，即使深夜依舊不斷打電話騷擾。（圖擷自threads）

谷女PO出截圖顯示，劉男不斷對她進行糾纏，甚至留言宣稱「我對你的愛是這樣的真誠、努力」、「我一定會堅定地跑向你」、「我不需要向任何人解釋證明，因為我眼裡只有你，我想要跟你度過下半輩子」。（圖擷自threads）

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