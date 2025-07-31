高虹安誣告案提上訴求無罪 高院今上午宣判

停職中的新竹市長高虹安涉誣告罪，一審被判10月徒刑，上訴後，高等法院今天宣判。（資料照）

2025/07/31 06:41

〔記者楊國文／台北報導〕停職中的新竹市長高虹安，被控因不滿筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮質疑其博士論文抄襲，對陳提告加重誹謗罪，經北檢不起訴後，陳提起自訴反控高虹安涉誣告罪，台北地院認定高明知其博論有大幅抄襲情事，仍對陳提告，有誣告罪的直接故意，判刑10月；全案上訴，高仍採無罪答辯，堅稱博論沒有抄襲，高等法院今天上午9時30分宣判。

陳時奮於2021年9月至2022年7月間，以筆名「翁達瑞」在臉書粉專發文，質疑高虹安2018年提交給美國辛辛那提大學博士論文，抄襲她在資策會任職期間，與2名同事及指導教授李傑合著的期刊論文，卻未被列入參考文獻中，高還被指導教授除名。高認為所述不實，控告陳時奮涉加重誹謗罪。

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北檢認為陳時奮經合理查證並仔細比對後發表言論，予不起訴處分；陳提起刑事自訴，控告高虹安涉誣告罪。

北院指出，經比對高虹安的博士論文與期刊論文，發現期刊論文中的文字、圖表，幾乎一字不漏，大篇幅被引用至博士論文中，確有大幅抄襲情事，高虹安因陳時奮陸續在臉書質疑其博論抄襲，對她的新竹市長選情不利，而對陳提告加重誹謗罪告訴。

北院認為，高有誣告罪的直接故意，審酌高的動機是以司法當做使批評者噤聲的工作，犯後又一概否認犯行，飾詞狡辯，態度不佳，依誣告罪判刑10月，不得易科罰金。全案上訴高等法院。

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