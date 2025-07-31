被七爺八爺刺青嚇壞！台中惡司機性侵女基督徒害憂鬱症復發

小芳被童男身上七爺八爺等刺青嚇到，童男伺機性侵得逞，法院判刑3年10月，民事判賠57萬餘元。（示意圖）

2025/07/31 08:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市信仰基督教的女子小芳，拜訪童姓男網友的母親，想分享信仰，卻被童男性侵害，法院審理時，童男辯稱是小芳願意與他發生關係，小芳卻說童男脫下衣服，她被童男身上七爺八爺、日本武士等刺青嚇壞，法院判處童男3年10月確定，民事部分，重度憂鬱症復發的小芳求償126萬餘元，台中地院則判決童男應賠償57萬餘元。

判決書指出，從事司機的童男，2023年3、4月間，經由TikTok（抖音海外版）結識小芳（化名），兩人並未交往，童男宣稱母親是基督徒，同年4月11日晚間，小芳開車到童男住處，想與童母分享信仰，卻因迷路而遲到，抵達時甚為疲憊，童男遂請小芳到房間休息，伺機將小芳性侵害得逞，台中地院審理時，童男辯稱是小芳自願與他發生性關係，小芳事後還洗澡，下樓與童母聊天10分鐘。

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小芳卻指控說，當時自己很害怕，童男脫衣服露出身上刺青，她認為童男有黑道背景，擔心不配合將無法安然脫身，法官當庭勘驗童男身上刺青，包括日本女人頭像、七爺、八爺、小龍、日本武士圖像，且小芳案發後曾激動、哭泣向友人求助，就醫時「有驚嚇反應」，憂鬱症復發並衍生創傷後壓力症候群，法院認定性侵害屬實，依強制性交罪判處童男3年10月徒刑，童男上訴二審與三審皆駁回，今年1月入獄。

民事部分，小芳向台中地院提出損害賠償之訴，聲明童男應賠償醫藥費7萬餘元、不能工作損失68萬餘元、精神慰撫金50萬元等，共計126萬餘元，童男則答辯指精神慰撫金太高，小芳案發時無工作，台中地院扣除不能工作損失之後，其餘求償全部准予，判決童男應賠償57萬餘元，可上訴。

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