信義區夜店女公關命案 犯案男友先租車換機車繞北宜返鄉仍被捕

警方大舉出動，在宜蘭五結逮到行兇的劉男。（記者姚岳宏翻攝）

2025/07/31 01:40

〔記者邱俊福、劉慶侯、姚岳宏／台北報導〕在台北市信義區夜店擔任女公關的27歲谷姓女子，昨晚在華納威秀地下停車場，被23歲劉姓前男子砍頸身亡。台北市警方掌握劉男逃逸去向，今凌晨時分在宜蘭縣五結帶到劉男，警方查出，劉男疑預謀犯案，先租車逃跑再換機車騎到宜蘭，刀子在路上隨意丟棄，警方已將劉男帶回信義分局，漏夜偵詢釐清案情。

警方初步調查，劉男心思縝密，案發前先租一輛共享轎車，開到威秀影城地下停車場停放，等到谷女出現，將她強行拖入樓梯間砍頸刺殺身亡，隨後駕車逃離B2停車場，將車開到北醫附近的另處停車場停放，再騎預先放在那裡的機車，一路從深坑接北宜公路前往宜蘭，到宜蘭端後，沒有南下回去羅東老家，反而北上往五結方向逃逸，仍被一路追緝的警方逮獲。

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昨日晚間發生的谷姓夜店女公關被砍殺命案，警方調查發現，谷女5月間曾遭同居的劉姓前男友賞巴掌、掐脖子等暴力相向。因此向信義分局吳興街派出所申請家暴令，前天谷女才拿到家暴令，親友都提醒小心恐怖情人，不料仍發生憾事。

谷女收到家暴令後，曾在社群軟體po文，表達前男友一直想要復合，還將其所有的精品包包、衣服、吹風機等等物品持刀割爛並丟棄，並跟她朋友拉扯，還到家裡與工作地堵她；網友聞言，提醒她注意安全，而谷女則回應現已搬到高級大樓，應該沒事了吧。

詎料，昨晚8時40分許，谷女騎乘電動腳踏車進華納威秀B2停車場停放，隨後劉男出現，將谷女強行拖入樓梯間，隨後駕駛車輛逃離B2停車場，目擊民眾見狀上前查看，看到谷女倒臥血泊，嚇得趕緊報警，警消據到到場時，發現傷重的谷女已無生命跡象，緊急送往北醫搶救仍不治。

警方在宜蘭五結逮到行兇的劉男。（記者姚岳宏翻攝）

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