北市夜店女公關命案 涉案前男友凌晨宜蘭落網

北市信義區華納威秀地下停車場發生凶殺案，警方封鎖現場採證。（記者邱俊福翻攝）

2025/07/31 01:01

〔記者邱俊福、劉慶侯、姚岳宏／台北報導〕台北市信義區華納威秀地下停車場昨晚發生的谷姓夜店女公關被砍殺命案，轄區北市警信義分局經調查，鎖定跟她有感情糾紛的劉姓前男友，涉嫌重大，漏夜全力追緝下，今天凌晨順利於宜蘭縣五結鄉將他逮捕到案，正漏夜尋找他丟棄的兇刀，並釐清相關案情。

警方表示，昨晚8時40分許，27歲谷女騎乘電動腳踏車進華納威秀B2停車場停放，欲跟往常一樣前往夜店上班，卻突然有男子上前跟其爆發口角衝突後，將她強行拖入樓梯間，隨後駕駛車輛逃離B2停車場；有目擊民眾見狀，感到奇怪，經上前查看，看到谷女倒臥血泊，嚇得趕緊報警，警消據到到場時，發現傷重的谷女已無生命跡象，緊急送往北醫搶救仍不治。

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警方經調閱相關監視器，以及清查被害人交往關係，發現今年五月中旬，谷女因受劉姓前男友賞六巴掌、掐脖子等暴力相向，向警方報案，並申請家暴令，雙方有感情糾紛，而劉男原本跟谷女於同一家夜店上班，後來劉男離職，近期則欲與谷女復合，遭到拒絕。

而經查，劉嫌熟知被害人上班的動向，事先預藏刀械，租借車輛前往停車場停好車輛後，俟被害人出現，便上前爆發口角與拉扯，進而持刀行兇，犯案後，他將租借車輛停放在一處停車場後，騎乘摩托車往宜蘭逃逸；警方隨後在宜蘭五結鄉的劉男外公家附近發現摩托車，並將正在外公家外與外公聊天的劉男逮捕到案。

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