買總統連署書判3年定讞 共和黨主席周克琦拘提發監執行

「共和黨」主席周克琦。（資料照）

2025/07/31 00:37

〔記者王定傳／台北報導〕「共和黨」黨主席周克琦與前十大槍擊要犯藍信祺搭檔，2023年連署準備參選總統（未過門檻），身為副手的周克琦以每人現金200元方式，花4600元向23位民眾收購連署書，一、二審法院均依違反總統副總統選罷法將周克琦判刑3年、併科2百萬元罰金，最高法院昨駁回上訴定讞，並通知台北地檢署啟動防逃機制，檢方隨即指揮中正一分局將他拘提到案發監執行。

檢方主要是考量周克琦另涉及反滲透法一審被判刑2年，目前上訴高院審理中，且其戶籍又登記在戶政事務所，有高度逃亡的風險，為了確保執行，即指揮警方將他拘提到案。

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本案發生在2023年9月，藍、周搭檔欲參選正副總統，周為提升連署人數拉抬聲勢，以每人現金200百元為餌，讓潘、傅兩名女工作人員（緩起訴）行賄連署人，於同年10月21、22日到新光三越台北站前店廣場、亞洲廣場舉辦連署活動，先後行賄23名連署者。

檢方調查後將周克琦起訴，藍信祺不起訴；2024年8月，一審台北地院依連署行賄罪，將周克琦判刑3年、併科200萬元罰金，褫奪公權5年，周不服提起上訴，高等法院今年2月予以駁回，經上訴最高法院，仍駁回周克琦的上訴，全案定讞。

此外，2022年，周還涉透過台北市莆仙同鄉會常務理事潘進東、理事朱俊源收取中方資金5萬元人民幣，協助中共動員走路工，至世界民主運動大會的會場外抗議，為其選舉造勢，台北地院今年6月底依反滲透法罪將周克琦判刑2年，上訴審理中。

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