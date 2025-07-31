夜店女公關前天才拿到家暴令 今被砍身亡

北市信義區華納威秀地下停車場發生凶殺案，警方封鎖現場採證中。（記者邱俊福翻攝）

2025/07/31 00:00

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市信義區華納威秀地下停車場今晚發生的谷姓夜店女公關被砍殺命案，警方經查發現，谷女在5月間遭同居的劉姓前男友賞6巴掌、掐脖子等暴力相向，向警方申請家暴令，前天才拿到家暴令，且網友還提醒小心恐怖情人，今晚卻遭人埋伏趁她停好電動腳踏車，欲上班的時候，強行拖進地下停車場樓梯間，砍殺頸部，當場失去生命跡象，經送醫搶救不治，目前轄區北市警信義分局鎖定劉姓前男友涉嫌重大，正全力追緝中。

據悉，27歲谷女在信義區夜店擔任女公關，跟劉姓前男友同居在男友承租的房子，今年5月中旬，谷女跟對方起口角衝突後，遭對方打巴掌、掐脖子，因此向北市警信義分局吳興街派出所申請家暴令，前天順利收到家暴令。

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收到家暴令的谷女，隨即於社群軟體po文，表達前男友一直想要復合，還將其所有的精品包包、衣服、吹風機等等物品持刀割爛並丟棄等等，不讓其上車關車門，跟她朋友拉扯，所有騷擾警方都有紀錄，包括來家裡與工作地堵她；網友聞言，提醒她男友根本是恐怖情人，要小心注意安全，千萬別再見面，而谷女則回應現已搬到高級大樓，應該沒事了吧。

詎料，今晚8時40分許，谷女騎乘電動腳踏車進華納威秀B2停車場停放，隨後一名男子出現，將谷女強行拖入樓梯間，隨後駕駛車輛逃離B2停車場，目擊民眾見狀上前查看，看到谷女倒臥血泊，嚇得趕緊報警，警消據到到場時，發現傷重的谷女已無生命跡象，緊急送往北醫搶救仍不治。

目前警方經調閱監視器清查，鎖定谷女的劉姓前男友涉嫌重大，正漏夜全力展開追緝中。

谷女將向警方報案證明單貼在社群網站。（記者邱俊福翻攝自Threads）

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