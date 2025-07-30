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    高雄輕軌車頭遭特斯拉女撞凹 乘客改搭接駁車

    高雄輕軌又出「撞」況車頭遭撞凹，乘客改搭接駁車。（民眾提供）

    高雄輕軌又出「撞」況車頭遭撞凹，乘客改搭接駁車。（民眾提供）

    2025/07/30 23:57

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄輕軌又出「撞」況！今（30）日晚間21時20分許行經三民區大順二路與灣中街口，與王姓女子（34歲）駕駛的特斯拉擦撞，輕軌車頭嚴重受創，損失不菲，乘客被迫到下游車站搭車或改搭其他交通工具，C23至C30站啟動接駁車作業，其餘路段局部運轉。

    路人見轎車竟把輕軌車頭撞凹一處，見轎車女駕駛下車，異口同聲說「女駕駛要慘賠了」。

    三民二分局指出，由王女駕駛的轎車晚間沿大順二路違規左轉灣中街口（南向），與東向西運行的輕軌列車發生交通事故，所幸無人受傷。

    警方獲報後迅速到場處置，駕駛雙方經檢測並未發現酒駕情形，輕軌車輛亦於事發後30分鐘內恢復正常通行。

    經查王姓女駕駛於禁止左轉路口左轉，已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項2款：不依標誌、標線、號誌指示轉彎，可處新臺幣600元至1800元罰鍰，警方依法舉發，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判，21時33分警方蒐證完畢，21時47分司機員移動事故列車，全線恢復正常營運。

    因輕軌屬大眾捷運系統範疇，發生交通事故影響通行順暢甚鉅，本分局亦依刑法第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪嫌將王女移送高雄地檢署偵辦。

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