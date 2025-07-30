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    高雄輕軌與特斯拉碰撞 29分後恢復正常行駛

    高雄輕軌列車晚間與特斯拉在灣中路口發生碰撞，幸無人受傷。（高饉捷運提供）

    高雄輕軌列車晚間與特斯拉在灣中路口發生碰撞，幸無人受傷。（高饉捷運提供）

    2025/07/30 23:24

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌1列車晚間在灣中街口與特斯拉碰撞，無人受傷，司機員第一時間先安撫乘客、同時回報行車中心，警方趕抵現場蒐證後恢復正常營運，前後約耽擱29分鐘。

    高雄捷運公司說明，今晚（30日）21時18分，輕軌列車於逆行方向、由C28高雄高工站往C27灣仔內站途中，行經灣中街口與特斯拉碰撞，司機員立刻緊急停車安撫車上旅客，並回報行車控制中心，輕軌乘客及特斯拉駕駛均無受傷。

    後續列車進行清車，司機員請乘客到下游車站搭車、或改搭其他交通工具，C23至C30站則啟動接駁車作業，其餘路段局部運轉；後續21時33分警方蒐證完畢，21時47分、司機員移動事故列車，全線恢復正常營運。

    高捷指出，輕軌列車當時為綠燈通行狀態，初步研判汽車疑似交通違規，與列車發生輕微擦撞；本案若經警方確認為特斯拉違規，高捷將針對列車毀損狀況及人力動員進行求償。

    高雄市捷運局與高捷公司呼籲用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫投機違規搶快，以免發生事故。

    另輕軌屬於大眾捷運系統之範疇，發生交通事故影響通行順暢甚鉅，警方另可依刑法第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪嫌函請高雄地檢署偵處。

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