車手敢死隊！男大生為詐團成立公司提供帳戶 臨櫃領贓款

鄧姓男大生設公司行號、以公司存摺供詐騙，連贓款都是直接由鄧男臨櫃整筆提領，總計50人共受騙超過3700萬元遭重判5年10月。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/30 23:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕詐騙敢死隊?!有詐騙集團為了省去車手到處收存摺領贓款的麻煩，竟找來大學生鄧男設公司行號、以公司存摺供詐騙，連贓款都是直接由鄧男臨櫃整筆提領，總計50人共受騙超過3700萬元，被詐團設定為「註定跑不掉」的鄧姓大學生，遭重判5年10月。

法官調查，去年1月鄧男加入詐騙集團擔任提款車手，先設立登記一家工程公司，並將公司帳戶提供詐騙集團，爾後再由機房成員分別施用詐術，致使多人受騙匯款。

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之後鄧男臨櫃提領贓款，並將所領款項交給詐騙集團收水成員。本案詐騙集團即以此行為分擔方式取得款項，且製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得並掩飾來源。總計50名被害人遭詐騙，匯入的款項共計3727萬元。

法官審酌被告年紀尚輕，卻不思腳踏實地從事一般正當工作獲取財物，反而加入詐騙集團，虛設公司、提供帳戶，並進一步擔任車手臨櫃大額提領詐騙款項，從而製造金流斷點躲避檢警追查，所為殊值譴責。

法官指出，考量國內詐騙案件猖獗，集團分工的詐欺手段經常導致受害者難以勝數、受騙金額亦相當可觀，實際影響的不僅是受害者個人財產，周遭生活的一切包含家庭關係、工作動力、身心健康等，乃至整體金融交易秩序、司法追訴負擔，都因此受劇烈波及，最終反由社會大眾承擔集團詐欺案件各項後續成本。

在此背景下，即便被告在本案中所從事並非詐騙集團幕後指揮、操縱工作，仍不宜輕縱，否則被告僥倖心態無從充分受到法律制裁，集團詐欺案件亦難有遏止的一天；另考慮被告未能主動繳回犯罪所得，亦尚未對各被害人有何賠償，最後依三人以上共同詐欺取財罪重判鄧男5年10月。

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