7/30 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落新北、台中

今晚（7月30日）開獎的第114000184期今彩539頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）

2025/07/30 22:10

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月30日）開獎的第114000184期今彩539頭獎開出2注，由新北市中和區景安路110號「億連發彩券行」、台中市北屯區東山路一段215之7號1樓「樂歡天彩券行」開出。

第114000184期今彩539中獎號碼為「17、22、24、30、32」，頭獎開出2注，每注可得800萬；貳獎共138注中獎，每注可得2萬元；參獎共5508注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9857注中獎，每注可得50元。

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第114000184期39樂合彩中獎號碼為「17、22、24、30、32」，四合摃龜；三合共173注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2303注中獎，每注可得1125元。

第114000184期3星彩中獎號碼為「424」，壹獎共84注中獎，每注可得5000元。

第114000184期4星彩中獎號碼為「5145」，壹獎共2注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

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