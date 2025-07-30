虎尾民宅火警！火舌驚人 7旬獨老躲陽台避劫

雲林虎尾鎮三合里一處民宅今（30日）晚驚傳火警，72歲李姓獨居老翁所居住的房屋，晚間7點半不明原因起火燃燒。（民眾提供）

2025/07/30 20:43

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮三合里一處民宅今（30）日晚間驚傳火警，72歲李姓獨居老翁所居住的房屋，晚間7點半不明原因起火燃燒，當地民眾見狀趕緊向雲林縣消防局報案。消防局表示，消防人員已撲滅火勢，老翁預防性送醫至虎尾若瑟醫院，初判燃燒面積約50平方公尺，相關起火原因仍有待調查釐清。

雲林縣消防局晚間7點29分左右接獲報案，指三合里一處3樓高住宅發生火警，立即派遣虎尾、土庫、斗南、西螺消防分隊出動7輛消防車、1輛救護車、18人前往，由虎尾分隊長李偉順指揮搶救。

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消防人員7點39分抵達現場後，發現火舌竄燒一、二樓，立即布線灌救，期間消防人員在二樓後方陽台發現李翁，立即將他救下，身上並無傷勢，但預防性送往虎尾若瑟醫院就醫；火勢在8點05分控制、8點13分順利撲滅。

消防局表示，初步研判燃燒面積約50平方公尺，至於財物損失及起火原因仍有待調查釐清。

消防局派遣虎尾、土庫、斗南、西螺消防分隊出動7輛消防車、1輛救護車、18人前往，由虎尾分隊長李偉順指揮搶救。（民眾提供）

消防人員在二樓後方陽台發現李翁，立即將他救下，身上並無傷勢，但預防性送往虎尾若瑟醫院就醫。（民眾提供）

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