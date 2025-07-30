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    首頁　>　社會

    強吻襲胸「追求」女大生 色老闆判刑又賠款

    徐姓人夫老闆想追求年輕女大生員工，竟三度伸狼爪、襲胸強摸強吻，一、二審均合併判他1年6月徒刑；台南地院也判徐要賠60萬元給女大生。（示意圖、非當事人，記者王俊忠攝）

    徐姓人夫老闆想追求年輕女大生員工，竟三度伸狼爪、襲胸強摸強吻，一、二審均合併判他1年6月徒刑；台南地院也判徐要賠60萬元給女大生。（示意圖、非當事人，記者王俊忠攝）

    2025/07/30 19:13

    〔記者王俊忠／台南報導〕經營餐飲店、已婚育有子女的徐姓人夫，想追求1名女大學生員工，於店內無他人在時，對女大生3度伸出狼爪，除了摸胸、強抱還強吻；女大生稱沒答應老闆追求、在第三次受害時離職，事後出現憂鬱、失眠症狀。一、二審刑庭均以3次強制猥褻罪合併判徐1年6月徒刑；台南地院民庭也判徐男要賠60萬元給女大生。

    判決指出，徐姓男子在南部經營1家餐飲店（後來歇業），並僱用1名念大學的女員工，已婚徐男居然想腳踏兩條船、追求女大生，但女大生沒同意，徐仍伸出狼爪、對女方強制猥褻。

    2023年2月11日上午10點多，徐男以餐飲店要開門鎖為由，從背後抱女大生腰部並抬高時，隔衣撫摸女方胸部；同日近午11點多，又以關門為由，強拉女方強吻；同月14日下午，徐在店內又強抱撫摸及強吻女方。女大生第三次受害後選擇離職。

    徐男否認猥褻女大生，並辯說是在追求她，女方對他也有好感，1個半月期間給女大生近10萬元、有金錢往來關係，此案發生後，女大生繼續工作，沒有異樣。

    女大生則說，沒有接受老闆追求，告知「你有妻小，不可以這樣，這行為是不對、不好的」，是老闆自己匯錢給她，匯了錢才跟她講。老闆一直聯絡要約她出去，但她拒絕、不曾跟老闆外出；本來想好聚好散，但老闆一直騷擾、煩她，私下還找人密她，實在沒辦法才提告。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    法官調閱餐飲店內監視器，發現徐男對女大生猥褻時，女方都在閃躲、抗拒，根本對老闆沒好感；調查女大生男友、餐飲店同事證述，與女大生所述相符，難以對徐男做有利認定。

    刑庭法官表示，徐男始終否認犯行、合理化自己行為，未對女方表達歉意及和解賠償，還當庭咆哮告訴代理人，犯後態度惡劣，應從重判刑。民庭法官指徐男行為造成女方離職、產生憂鬱、失眠症狀，她向徐男求償60萬慰撫金有理由。

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